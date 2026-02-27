Gol agónico de Oristanio da empate a Parma ante Cagliari
Parma mantiene su racha sin dos victorias seguidas en el Stadio Ennio Tardini desde 2020.
PARMA, Italia (AP) — Gaetano Oristanio entró al inicio del segundo tiempo y marcó el tanto agónico que dio al local Parma el empate 1-1 frente a Cagliari en la Serie A.
El gol de Oristanio, a siete minutos del final, le dio a Parma un punto, pero su mala racha en casa continuó. Ha ganado sólo dos de sus últimos 12 partidos como local y no ha encadenado dos victorias seguidas en el Stadio Ennio Tardini desde enero de 2020.
Aun así, ha sumado 10 puntos de los últimos 12 y subió al 11mo puesto, a un punto de Lazio y con una unidad de ventaja sobre Udinese.
Michael Folorunsho adelanta a Cagliari con un gol de larga distancia
Michael Folorunsho adelantó a Cagliari a los 18 minutos del segundo tiempo con un impresionante disparo de 30 metros.
El mediocampista, cedido por Napoli a préstamo, se perdió los últimos 10 partidos por lesión y entró poco después de la hora de juego. Dos minutos más tarde, vio al arquero de Parma, Edoardo Corvi, adelantado. Su tiro con efecto, desde cerca de la línea de banda derecha, pasó por encima de la cabeza de Corvi y se metió en el ángulo más lejano.
Fue el primer tanto de Cagliari desde enero, pero la escuadra marcha sin victorias en cuatro partidos. Se ubica en el 13er lugar, seis puntos por encima de la zona de descenso.
