Golean a Memo Ochoa en su debut en Chipre
El canterano del América sumó sus primeros minutos en su nueva experiencia en el futbol del viejo continente
Tuvieron que pasar cuatro meses para que Guillermo Ochoa pudiera volver a jugar un partido como profesional.
Este lunes 22 de septiembre, el portero mexicano recibió la oportunidad de debutar con el AEL Limassol de Chipre.
En el duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Liga de Chipre, Paco Memo terminó siendo humillado al recibir una escandalosa goleada en su debut de 5-0.
De esta manera, el canterano del América sumó sus primeros minutos en su nueva experiencia en el futbol del viejo continente.
