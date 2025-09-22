Cefor Promotora inicia con triunfo

Cefor Promotora San Luis inició con el pie derecho su participación en casa al imponerse 3-2 a Fut-Car, en un partido disputado en la cancha uno de la Unidad Deportiva 21 de Marzo, dentro de un duelo lleno de emociones y volteretas en el marcador.

El encuentro arrancó con ambos equipos buscando espacios en ofensiva. La primera opción clara llegó al minuto 16 para Fut-Car en un tiro de esquina que la defensa local despejó de manera oportuna. Sin embargo, tres minutos más tarde, Óscar Madrigal sorprendió con un disparo de media distancia que pegó en el travesaño y terminó dentro de la portería, abriendo el marcador 0-1 para la visita.

La reacción de los locales fue inmediata. Apenas dos minutos después, Jairo Alejandro envió un centro preciso que Luis Josué Briones conectó de cabeza para empatar el encuentro 1-1. La presión rindió frutos nuevamente al minuto 36, cuando un cobro de falta de Abraham Leonardo provocó que el zaguero Diego Ciénaga desviara el balón a su propia portería, dándole la vuelta 2-1 a favor de Promotora San Luis antes del descanso.

En la segunda mitad, Fut-Car logró igualar al minuto 50 gracias a Ricardo Calderas, quien aprovechó un error en la salida del portero local para empujar el balón al fondo y decretar el 2-2.

No obstante, la escuadra potosina retomó la ventaja al minuto 63. Un balón largo por la banda derecha no fue controlado por el arquero visitante y Dilan Carreras apareció para definir con disparo cruzado y firmar el 3-2 definitivo. En los minutos finales, ambos equipos pelearon en medio campo por generar opciones, pero el tiempo no dio para más y el silbatazo final decretó la primera victoria en casa para Cefor Promotora San Luis.

ALINEACIONES:

Cefor Promotora San Luis: Leonardo Pérez, Alberto Aguilar, Víctor Uriel López, Luis Alfonso, Dilan Carreras, Jairo Alejandro, Abraham Leonardo, Aaron Ramírez, Óscar Alan, Duilio César, Luis Josué Briones.

Fut-Car: Alfredo Galindo, Luis Ibarra, Mario Gravito, Diego Ciénaga, Brian Borjas, Juan Cano, Ricardo Calderas, Juan Gómez, Diego Morales, Santiago Pérez.