logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Viacrucis en Iztapalapa reúne a miles en representación histórica

Fotogalería

Viacrucis en Iztapalapa reúne a miles en representación histórica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gonzalo Pineda es nuevo director deportivo de Santos Laguna

Pineda firmó contrato y se reunirá con el plantel en Torreón para preparar el encuentro del sábado.

Por El Universal

Abril 03, 2026 04:23 p.m.
A
Gonzalo Pineda es nuevo director deportivo de Santos Laguna

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- En su intento por mejorar la situación que vive el equipo, el

Santos Laguna
ha decidido que Gonzalo Pineda

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


sea el nuevo director deportivo del equipo.
El "Gonzo" llegó la mañana de este viernes a Torreón con el objetivo de cerrar el contrato y empezar a trabajar con el equipo.
De hecho, se planea que entre viernes y sábado se reúna con el plantel de los Guerreros antes del partido de este sábado por la noche contra el América, en el estadio Corona.
Pese a que ya tiene experiencia como entrenador, será su primera aventura como director deportivo en la Liga MX.
Pineda fue director técnico del Atlas entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, por lo que conoce muy bien lo que es trabajar con Grupo Orlegi, consorcio que todavía es propietario de los Zorros y los Guerreros.
Desde hace algunos meses, el club tapatío está oficialmente a la venta, con el objetivo de terminar con la multipropiedad.
Como entrenador, el "Gonzo" empezó su carrera con el Atlanta United a mediados de 2021 y se fue en el verano de 2024. Si segundo paso fue en el Atlas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gonzalo Pineda es nuevo director deportivo de Santos Laguna
Gonzalo Pineda es nuevo director deportivo de Santos Laguna

Gonzalo Pineda es nuevo director deportivo de Santos Laguna

SLP

El Universal

Pineda firmó contrato y se reunirá con el plantel en Torreón para preparar el encuentro del sábado.

Liga MX retoma actividad con jornada 13 del Clausura 2026
Liga MX retoma actividad con jornada 13 del Clausura 2026

Liga MX retoma actividad con jornada 13 del Clausura 2026

SLP

El Universal

Puebla, FC Juárez, Necaxa, Mazatlán FC, Tijuana y Tigres buscan sumar para la Liguilla.

Monterrey recibe a Atlético San Luis en el Gigante de Acero
Monterrey recibe a Atlético San Luis en el Gigante de Acero

Monterrey recibe a Atlético San Luis en el Gigante de Acero

SLP

El Universal

Atlético San Luis, con solo 11 puntos, busca sumar para salir de los últimos lugares en la clasificación.

Listos cuartos de final del SL Open
Listos cuartos de final del SL Open

Listos cuartos de final del SL Open

SLP

Romario Ventura

El mexicano Rodrigo Pacheco, se mantiene vivo, avanzó a la siguiente ronda