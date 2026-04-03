Gonzalo Pineda es nuevo director deportivo de Santos Laguna

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- En su intento por mejorar la situación que vive el equipo, el

ha decidido que

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

sea eldel equipo.El "" llegó la mañana de este viernes a Torreón con el objetivo dey empezar a trabajar con el equipo.De hecho, se planea que entre viernes y sábado se reúna con el plantel de losantes del partido de este sábado por la noche contra el América, en el estadio Corona.Pese a que ya tiene experiencia como entrenador, será sucomoen laPineda fue director técnico del Atlas entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, por lo que conoce muy bien lo que es trabajar con, consorcio que todavía es propietario de los Zorros y losDesde hace algunos meses, elestá oficialmente, con el objetivo de terminar con laComo entrenador, el "" empezó su carrera con ely se fue en el verano de 2024. Si segundo paso fue en el Atlas.