Gonzalo Pineda es nuevo director deportivo de Santos Laguna
Pineda firmó contrato y se reunirá con el plantel en Torreón para preparar el encuentro del sábado.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- En su intento por mejorar la situación que vive el equipo, elSantos Laguna ha decidido que Gonzalo Pineda
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sea el nuevo director deportivo del equipo.
El "Gonzo" llegó la mañana de este viernes a Torreón con el objetivo de cerrar el contrato y empezar a trabajar con el equipo.
De hecho, se planea que entre viernes y sábado se reúna con el plantel de los Guerreros antes del partido de este sábado por la noche contra el América, en el estadio Corona.
Pese a que ya tiene experiencia como entrenador, será su primera aventura como director deportivo en la Liga MX.
Pineda fue director técnico del Atlas entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, por lo que conoce muy bien lo que es trabajar con Grupo Orlegi, consorcio que todavía es propietario de los Zorros y los Guerreros.
Desde hace algunos meses, el club tapatío está oficialmente a la venta, con el objetivo de terminar con la multipropiedad.
Como entrenador, el "Gonzo" empezó su carrera con el Atlanta United a mediados de 2021 y se fue en el verano de 2024. Si segundo paso fue en el Atlas.
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