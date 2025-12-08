logo pulso
Grave lesión sufre luchador mexicano Neón en la Arena México

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 04:04 p.m.
A
FOTO: EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- La lucha libre mexicana es un espectáculo que combina destreza, fuerza y dramatismo, pero detrás de cada función se esconde un alto costo físico para sus protagonistas.

Los luchadores se someten a maniobras que implican caídas desde alturas considerables, impactos contra superficies duras y movimientos que, aunque ensayados, pueden terminar en lesiones graves.

Un ejemplo de esto ocurrió recientemente en la Arena México, inmueble que vibró con su tradicional función de viernes por la noche, cuando en uno de sus combates principales un luchador sufrió una lesión.

Se trata de Neón, uno de los nuevos y talentosos rostros del Consejo Mundial de Lucha Libre. Durante su combate junto a Templario y Titán, para enfrentar a Bárbaro Cavernario, Averno y Volador Jr., perdió el control desde la parte más alta del ring.

"El Asteroide del Ring", como es apodado por los aficionados, corrió desde la rampa hacia la tercera cuerda y, al querer realizar un mortal hacia atrás, falló su cálculo y cayó aparatosamente hacia la zona de ringside, siendo de inmediato atendido por los doctores y saliendo en camilla.

La imagen de su caída y lesión fue compartida en redes sociales, plataformas en las que se ve a compañeros y rivales preocupados por su estado. Luego de unos días y tras estudios, se dio a conocer que el gladiador tomará unos días de descanso, quedando fuera de algunas fechas en las que se encontraba agendado.

SLP

El Universal

