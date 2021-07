Guiliana Olmos y Renata Zarazúa, sin temor al Covid

México.- A pesar de la cantidad de contagios de Covid-19 que se han registrado en los últimos días dentro de la Villa Olímpica, la tenis Renata Zarazúa rechazó que exista inquietud de participar en los Juegos Olímpicos.

"No podemos estar pensando en la posibilidad de contagiarnos, nosotras solo nos concentramos en dar resultados, además de que estamos vacunadas".

Zarazúa tendrá doble participación dentro de la justa olímpica, después de que se le informó que ingresó al cuadro principal en singles, luego de que la estadounidense Cori Gauff quedó fuera del certamen tras dar positivo por Covid.

"La verdad es que es una noticia que me cayó de sorpresa porque yo solo había entrenado dobles, pero tampoco me inquieta porque estoy acostumbrada a jugar en singles y me siento preparada".

Zarazúa también jugará dobles con Guiliana Olmos quien se mostró ilusionada de participar en la justa veraniega "creo que llego en buen momento y tenemos posibilidades de conseguir una medalla".

Ambas tenistas cerraron su preparación con un entrenamiento en el Deportivo Chapultepec de la Ciudad de México, y esta noche viajarán a Japón para enfrentar la justa.

Cabe señalar que el tenis mexicano no tenía participación en una justa olímpica desde Atlanta 1996.