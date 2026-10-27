Habrá clásico potosino en la Copa Promesas

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Cefor Promotora San Luis recibirá este martes al Atlético de San Luis en lo que promete ser el verdadero clásico potosino, dentro de un partido pendiente de la Copa Promesas de la Liga MX. El encuentro se disputará en punto de las 16:00 horas en la cancha de la Unidad Deportiva 21 de Marzo, donde ambos conjuntos buscarán imponer condiciones en este compromiso.

El equipo dirigido por César Silva llega motivado y con el firme propósito de conseguir los tres puntos, además de demostrar el buen futbol que le permitió avanzar a la siguiente fase del certamen, en la que enfrentará al Deportivo Cafessa Jalisco. Sin embargo, antes de pensar en la siguiente ronda, los jugadores de Cefor Promotora tienen la mira puesta en superar a su rival de la ciudad.

Por lo pronto, nosotros tenemos que enfocarnos en el partido de este martes ante un equipo con jugadores importantes como es el Atlético de San Luis, pero tenemos la confianza de sacar la victoria, como lo hicimos en la primera vuelta, en donde les ganamos en su casa", comentó el estratega César Silva, quien destacó la confianza de su plantel para afrontar este compromiso.

Sobre la manera de enfrentar al conjunto de La Presa, el técnico señaló que conocen sus principales fortalezas, particularmente la velocidad y la buena técnica de sus jugadores. No obstante, aseguró que Cefor Promotora cuenta con la garra, el futbol y la calidad necesarios para competir y salir adelante, especialmente al jugar en casa, por lo que buscarán aprovechar su condición de local para quedarse con el triunfo en este atractivo duelo potosino.

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