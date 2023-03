Hamilton halaga al RB19 de "Checo" Pérez y Verstappen

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Apenas van dos fechas del calendario de la Fórmula 1 y no hay duda que el equipo que se ha apoderado hasta ahora es Red Bull.

Y esto no sólo lo dicen las estadísticas y los resultados, también lo afirmó Lewis Hamilton, que aplaudió el RB19 de Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El piloto británico multicampeón de la categoría dijo lo siguiente sobre el monoplaza del actual campeón de constructores:

"El auto de Red Bull es el más rápido que ha habido en la Fórmula 1", y reafirmó: "incluso cuando nosotros (Mercedes) éramos rápidos, no éramos tan rápidos".

Hasta el momento Hamilton marcha quinto con 20 puntos y George Russell con 18.

Mercedes es tercero, por detrás del líder absoluto Red Bull y la sorpresa de este año Aston Martin.