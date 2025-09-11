logo pulso
Henry Martín advierte a Chivas antes del Clásico del Apertura 2025

Henry Martín analiza el partido contra Chivas y la importancia del Clásico en el fútbol mexicano

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 04:40 p.m.
Henry Martín advierte a Chivas antes del Clásico del Apertura 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las Águilas del América disputarán este sábado su primer Clásico del Apertura 2025 y será frente al acérrimo rival, las Chivas del Guadalajara, que no llegan en su mejor momento a este compromiso.

Sin embargo, en el Nido no se confían de lo que será el choque ante los de Gabriel Milito y aseguran que el Clásico de México sigue siendo el más importante para ambas instituciones.

"Sigue teniendo un sabor muy lindo, obviamente es un clásico. Creo que es el clásico más más importante de esta liga. Obviamente nosotros lo tomamos así, se sabe, el club lo toma así, cualquiera que le preguntes, no creo que juegue un partido normal", declaró el defensor Israel Reyes.

Por su parte, Henry Martín, capitán del América, lanzó una advertencia y aseguró que las Águilas no permitirán ser un trampolín para un hipotético repunte del Guadalajara.

"Nosotros no vamos a ser el equipo que los levante, al contrario, es nuestro archivo rival y bueno, lo siento, dentro de la cancha nosotros, y sea Chivas, sea Pumas, sea Cruz Azul, o sea el equipo que sea, nosotros salimos a ganar, salimos a proponer", dijo Martín.

Asimismo, el goleador de los capitalinos reconoció que el Rebaño ha jugado bien, aunque los resultados no se le han dado; Chivas marcha en la antepenúltima posición con apenas cuatro unidades.

"Chivas a pesar de que está en ese lugar, no está jugando mal, los resultados no se le han dado, pero no están jugando mal, son un equipo muy aguerrido, corren todo el juego, tienen mucha posesión de pelota, pero nosotros tenemos que contrarrestar esto y seguir en ese camino de victorias que es lo que más queremos", concluyó Henry.

SLP

El Universal

Henry Martín analiza el partido contra Chivas y la importancia del Clásico en el fútbol mexicano

