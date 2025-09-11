Tri no ha perdido, pero no convence

México.- La selección de México cerró su más reciente gira de preparación para el Mundial del 2026 con un par de empates ante Japón y Corea del Sur que le sirvieron para extender a nueve su racha de encuentros sin derrotas.

Se trata del invicto más prolongado del Tri desde los 10 partidos que hilvanó sin perder entre octubre de 2019 y noviembre de 2020 y que culminó en marzo de 2021 al perder ante Gales, cuando el equipo era dirigido por el argentino Gerardo Martino.

El dato por sí solo podría ser capaz de encender la llama de la ilusión para algunos aficionados a menos de un año para el Mundial, pero el desempeño del equipo y un análisis de los rivales encarados en esa racha son argumento suficiente para poner pies en tierra.

¿CÓMO VA MÉXICO?

La cifra de partidos consecutivos sin perder podría dar la señal de que la crisis de la eliminación prematura en el Mundial de Qatar 2022 y en la Copa América del año pasado quedó en el pasado, pero no es así.

Con Javier Aguirre en el banquillo, el equipo mexicano recuperó el orden defensivo y eso le sirvió para consagrars en la Liga de Naciones y la Copa Oro este año.

En 11 de los 19 encuentros del entrenador la portería ha quedado en blanco, aunque de los rivales que no pudieron concretar ante México sólo Japón (17) y Estados Unidos (15) están dentro de los mejores 25 equipos del mundo para la FIFA.

“Se hace el edificio desde la base, los equipos se hacen de atrás para adelante y hemos ganado algo, una estructura”, dijo Aguirre. “Yo soy partidario del orden, no me gusta regalar nada en un partido”.

Desde que Aguirre tomó al equipo en septiembre del año pasado, los mexicanos han enfrentado a cuatro equipos dentro de los mejores 25 y de esos solo venció dos veces a un Estados Unidos, que recurrió a un cuadro alterno en ambas ocasiones, mientras que Suiza (19) lo apaleó 4-2, y después empató con Japón (17) y con Corea del Sur (23).

¿DE QUÉ SIRVIERON LOS DOS ENCUENTROS?

Para varios jugadores los recientes partidos sirvieron para levantar la mano en la competencia en puestos que siguen sin tener un dueño aparente, mientras que a otros les sirvió para confirmar su sitio.