Henry Martín sufre nueva lesión y preocupa al América

El delantero azulcrema volvió a resentirse y estará fuera hasta que mejore la lesión.

Por El Universal

Septiembre 16, 2025 04:40 p.m.
A
Henry Martín sufre nueva lesión y preocupa al América

El mal momento de Henry Martín se agrava. Cuando parecía que su regreso a las canchas sería sólido, el delantero del América volvió a resentirse y quedó fuera de actividad.

El capitán de los azulcrema disputó apenas 21 minutos en el Clásico Nacional ante Chivas, el pasado sábado en el estadio Ciudad de los Deportes, antes de salir lesionado. Este martes, el club confirmó que el histórico atacante presenta un esguince en la rodilla izquierda.

“El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín presenta un esguince de rodilla izquierda. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, informó la directiva mediante redes sociales.

El delantero ya había sufrido problemas físicos durante el Clausura 2025, cuando una tendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo limitó su rendimiento y lo persiguió hasta el inicio del actual Apertura 2025.

En lo que va del torneo, Martín apenas ha jugado tres partidos, con un solo encuentro como titular, sumando 111 minutos en total.

El próximo compromiso del América será el sábado 20 de septiembre ante Rayados de Monterrey, en el estadio BBVA, donde la incógnita será si su capitán podrá recuperarse o si continuará marginado de la cancha.

