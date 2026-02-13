Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Vladyslav Heraskevych llevó su caso el viernes al máximo tribunal del deporte y el atleta ucraniano de skeleton detalló las razones por las que quería competir en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina con un casco que rendía homenaje a las víctimas de la guerra en su país.

TAS rechaza apelación y confirma descalificación

El árbitro se conmovió con su historia, pero aun así falló en su contra y le negó su última oportunidad de lograr algún tipo de victoria en los Juegos Olímpicos de este año.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la apelación, al coincidir con el Comité Olímpico Internacional y con la federación de deportes de deslizamiento en que la iniciativa de Heraskevych de usar un casco que mostrara los rostros de más de 20 entrenadores y atletas ucranianos muertos desde que Rusia invadió su país hace cuatro años violaría las normas olímpicas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El tribunal se alineó con el COI y confirmó la decisión de que un atleta puede ser descalificado de los Juegos Olímpicos sin una falta real, sin una amenaza técnica o de seguridad, y antes del inicio", escribió Yevhen Pronin, abogado de Heraskevych.

Reacciones y contexto de la sanción

En un comunicado, el TAS indicó que el árbitro único que escuchó el caso no tuvo más opción que respaldar la política del COI sobre lo que los atletas en unos Juegos Olímpicos pueden decir en el terreno de competición, y que el "casco de la memoria" que Heraskevych llevó a los Juegos de Milán-Cortina no se ajustaba a las reglas que los deportistas deben cumplir.

El árbitro, según el TAS, "consideró estas limitaciones razonables y proporcionadas, teniendo en cuenta las otras oportunidades para que los atletas fomenten conciencia en las zonas mixtas, en conferencias de prensa, en redes sociales o, en el caso del señor Heraskevych, usando el casco durante cuatro bajadas de entrenamiento".

El TAS añadió que el árbitro "quiso manifestar que siente plena empatía por la conmemoración del señor Heraskevych y por su intento de crear conciencia sobre el dolor y la devastación sufridos por el pueblo ucraniano, y por los atletas ucranianos, a causa de la guerra".

La apelación, que Heraskevych creía que ganaría, en gran medida ya no tenía efecto práctico. Lo descalificaron de la competencia 45 minutos antes de su inicio el jueves, y lo que dijera el TAS el viernes no habría cambiado eso.

"Parece que este tren ya partió de la estación", expresó Heraskevych tras la audiencia del viernes, consciente de que no había manera de que pudiera competir.

Salió de la Villa Olímpica de Cortina d´Ampezzo la noche del jueves sin planes de regresar y se dirigió a Milán y llegó a Múnich la noche del viernes —con el casco en la mano— para una cena con funcionarios ucranianos en una conferencia de seguridad. También se espera que se reúna con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy este fin de semana.

El COI y la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton impidieron que Heraskevych compitiera el jueves, después de que el deportista y su padre salieran de una reunión de último minuto y a la desesperada con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, quien no logró que Heraskevych cambiara de opinión.

Coventry reiteró el viernes que su descalificación estaba justificada. El COI tomó su decisión —una que hizo llorar a Coventry— basándose en las directrices sobre la expresión de los atletas en los Juegos Olímpicos.

Estas señalan, en parte, que "el enfoque en el terreno de competencia durante las competiciones y las ceremonias oficiales debe estar en celebrar el rendimiento de los atletas". Heraskevych nunca llegó al terreno de competencia —al menos no en competencia.