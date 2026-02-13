logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

La Feria de San Marcos, apuesta por la unidad

Chihuahua participa como estado invitado con un pabellón para promover su cultura, gastronomía y turismo durante la Feria de San Marcos.

Por El Universal

Febrero 13, 2026 03:04 p.m.
A
La Feria de San Marcos, apuesta por la unidad

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- La

Feria de San Marcos
es una oportunidad para enviar un mensaje de unidad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


y esperanza, coincidieron las gobernadoras (PAN) de ChihuahuaMaru Campos Galván, y de AguascalientesTere Jiménez Esquivel, quienes aseguraron que los proyectos de las entidades son auténticamente humanistas.
Chihuahua es invitado especial a esta feria y la mandataria Campos Galván afirmó que "nuestros estados están unidos comercial y culturalmente, y esa conexión sigue viva en el presente".
La ceremonia de presentación que se desarrolló en el Patio Central de Palacio de Gobierno, con la presencia de la mandataria aguascalentense, Tere Jiménez, la mandataria chihuahuense afirmó que ambos gobiernos ponen a la persona en el centro de sus acciones y han dado resultados visibles para su gente.
"Gobiernos que levantan infraestructura sólida e instituciones fuertes; que apuestan por el talento joven y el Estado de Derecho", aseveró.
Campos Galván destacó que esta invitación representa una oportunidad para enviar un mensaje de unidad y esperanza al país, al considerar que las tradiciones deben construirse desde la unidad y no desde la confrontación.
"Aguascalientes cuenta con Chihuahua, nos une la historia y ahora nos une una visión compartida", expresó.
En su momento, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, informó que la Feria se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo de 2026, periodo en el que se prevé la asistencia de aproximadamente 8 millones de visitantes y la realización de más de 1,800 eventos en un perímetro superior a las 93 hectáreas.
Detalló que la edición contará con foros artísticos internacionales, exposiciones agroalimentarias, ganaderas e industriales, además de espacios culturales, deportivos y gastronómicos.
Como estado invitado, Chihuahua contará con un pabellón para promover su cultura, artesanías, gastronomía, turismo y vocación productiva.
En el evento además estuvieron presentes el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Turismo, Edibray Gómez; legisladores locales y federales, integrantes del gabinete estatal y representantes de organismos empresariales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La Feria de San Marcos, apuesta por la unidad
La Feria de San Marcos, apuesta por la unidad

La Feria de San Marcos, apuesta por la unidad

SLP

El Universal

Chihuahua participa como estado invitado con un pabellón para promover su cultura, gastronomía y turismo durante la Feria de San Marcos.

Al volante y como terapeuta: conductor ofrece apoyo emocional en ruta
Al volante y como terapeuta: conductor ofrece apoyo emocional en ruta

Al volante y como terapeuta: conductor ofrece apoyo emocional en ruta

SLP

El Universal

La iniciativa combina movilidad y apoyo emocional

Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto
Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto

Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto

SLP

El Universal

La presidenta Sheinbaum aclaró que Morena define candidaturas mediante encuestas abiertas.

Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba
Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba

Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba

SLP

El Universal

Actualmente no hay restricciones para vuelos mexicanos a Cuba, y las aerolíneas pueden abastecerse de turbosina en México.