La Feria de San Marcos, apuesta por la unidad

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- La

es una oportunidad para enviar un

y esperanza, coincidieron las gobernadoras (PAN) de, y de, quienes aseguraron que los proyectos de las entidades son auténticamente humanistas.esa esta feria y la mandataria Campos Galván afirmó que "nuestros estados están unidos comercial y culturalmente, y esa conexión sigue viva en el presente".La ceremonia de presentación que se desarrolló en elde, con la presencia de la, Tere Jiménez, la mandataria chihuahuense afirmó que ambos gobiernos ponen a la persona en el centro de sus acciones y han dado resultados visibles para su gente."Gobiernos que levantane instituciones fuertes; que apuestan por ely el", aseveró.Campos Galván destacó que esta invitación representa una oportunidad para enviar un, al considerar que lasdeben construirse desde la unidad y no desde la confrontación.cuenta con, nos une la historia y ahora nos une una", expresó.En su momento, la gobernadora de, informó que la Feria se celebrará delalde 2026, periodo en el que se prevé la asistencia de aproximadamentey la realización de más de 1,800 eventos en un perímetro superior a las 93 hectáreas.Detalló que la edición contará con, ganaderas e industriales, además de, deportivos y gastronómicos.Como estado invitado,contará con unpara promover su, artesanías,, turismo y vocación productiva.En el evento además estuvieron presentes el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos,; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia,; el secretario general de Gobierno,; el secretario de Turismo, Edibray Gómez; legisladores locales y federales, integrantes del gabinete estatal y representantes de organismos empresariales.