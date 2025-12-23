Hermana de Messi sufre accidente en Miami
La reportan con heridas de distinta consideración
María Sol Messi, de 32 años y hermana del astro argentino Lionel Messi, sufrió heridas de distinta consideración durante un accidente de tránsito que protagonizó en Miami el lunes, pero está fuera de peligro y ya se encuentra de regreso en su país.
Lo anterior lo informó la familia, al explicar que la situación obligó a postergar la boda de la joven con Julián Arellano, integrante del cuerpo técnico del equipo Sub-19 de Inter de Miami, franquicia campeona de la MLS en la que milita el campeón mundial.
Según el relato de su madre, Celia Cuccittini, y reportes periodísticos, la joven se descompensó mientras manejaba, perdió el control de su vehículo y chocó contra una pared.
Tras el impacto fue asistida y trasladada a un hospital, donde confirmaron que sufrió fracturas en dos vértebras, lesiones en el talón y la muñeca, y quemaduras que requieren atención especializada.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La familia confirmó que está fuera de peligro, pero enfrenta un prolongado proceso de recuperación y rehabilitación, que ya inició en su ciudad natal de Rosario, acompañada de sus seres queridos.
no te pierdas estas noticias
Hermana de Messi sufre accidente en Miami
El Universal
La reportan con heridas de distinta consideración
Iker Casillas recuerda a Marcelo final olímpica de 2012 contra México
El Universal
En una entrevista exclusiva, Iker Casillas conversa con Marcelo sobre su participación en los Juegos Olímpicos 2012 y la final contra México. Conoce los detalles.
Sancionan a estelar receptor de los Steelers
AP
DK Metcalf fue suspendido dos juegos tras altercado con fan en Detroit