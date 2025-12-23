logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Fotogalería

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Hermana de Messi sufre accidente en Miami

La reportan con heridas de distinta consideración

Por El Universal

Diciembre 23, 2025 04:28 p.m.
A
Hermana de Messi sufre accidente en Miami

María Sol Messi, de 32 años y hermana del astro argentino Lionel Messi, sufrió heridas de distinta consideración durante un accidente de tránsito que protagonizó en Miami el lunes, pero está fuera de peligro y ya se encuentra de regreso en su país.

Lo anterior lo informó la familia, al explicar que la situación obligó a postergar la boda de la joven con Julián Arellano, integrante del cuerpo técnico del equipo Sub-19 de Inter de Miami, franquicia campeona de la MLS en la que milita el campeón mundial.

Según el relato de su madre, Celia Cuccittini, y reportes periodísticos, la joven se descompensó mientras manejaba, perdió el control de su vehículo y chocó contra una pared.

Tras el impacto fue asistida y trasladada a un hospital, donde confirmaron que sufrió fracturas en dos vértebras, lesiones en el talón y la muñeca, y quemaduras que requieren atención especializada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La familia confirmó que está fuera de peligro, pero enfrenta un prolongado proceso de recuperación y rehabilitación, que ya inició en su ciudad natal de Rosario, acompañada de sus seres queridos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hermana de Messi sufre accidente en Miami
Hermana de Messi sufre accidente en Miami

Hermana de Messi sufre accidente en Miami

SLP

El Universal

La reportan con heridas de distinta consideración

Iker Casillas recuerda a Marcelo final olímpica de 2012 contra México
Iker Casillas recuerda a Marcelo final olímpica de 2012 contra México

Iker Casillas recuerda a Marcelo final olímpica de 2012 contra México

SLP

El Universal

En una entrevista exclusiva, Iker Casillas conversa con Marcelo sobre su participación en los Juegos Olímpicos 2012 y la final contra México. Conoce los detalles.

Sancionan a estelar receptor de los Steelers
Sancionan a estelar receptor de los Steelers

Sancionan a estelar receptor de los Steelers

SLP

AP

DK Metcalf fue suspendido dos juegos tras altercado con fan en Detroit

Realizan artroscopia de rodilla a Neymar
Realizan artroscopia de rodilla a Neymar

Realizan artroscopia de rodilla a Neymar

SLP

AP