Horario y canales para ver Guadalajara Open 2025

No te pierdas la transmisión en vivo de la final de dobles del Guadalajara Open 2025

Septiembre 14, 2025 01:33 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Guadalajara Open AKRON 2025 está cerca de finalizar, por lo que hoy conoceremos a las campeonas del torneo de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés).

Este domingo 14 de septiembre se disputarán las finales de singles y de dobles en el Centro Panamericano de Tenis, así que la expectativa es máxima en la Perla Tapatía.

Únicamente un partido separa a cada una de las competidoras de alcanzar la gloria en México y de poder poner su fotografía en el Grandstand del inmueble tapatío.

La final del torneo de dobles contará con la presencia de la mexicana Giuliana Olmos, quien buscará revancha luego de haber perdido la de 2021. Tratará de que el resultado sea diferente para hacer historia en su propio país.

La experimentada tenista tricolor saldrá a la cancha de superficie dura del estadio AKRON de Tenis para luchar el trofeo de El Árbol de la vida junto a su compañera, la indonesia Aldila Sutjiadi.

Sus rivales serán la rusa Irina Jromachova y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez, quienes tratarán de imponerse a la pareja que juega como local.

La final de dobles será el primer partido de la cartelera dominical, ya que después se estará disputando la final de singles, donde la estadounidense Iva Jovic medirá fuerzas con la colombiana Emiliana Arango.

Horario y canales para ver EN VIVO la final de dobles del Guadalajara Open 2025

Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi vs Irina Jromachova y Nicole Melichar-Martinez

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 12:30

Estadio: AKRON de Tenis

Transmisión: ESPN.

