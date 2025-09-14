SLP reforma Comisión de Policía preventiva

El Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobó de manera unánime la modernización de la Comisión de Policía Preventiva, otorgándole además nuevas funciones relacionadas con la movilidad y la supervisión de políticas públicas.

En el marco de la vigésima sesión ordinaria, el órgano edilicio de la capital avaló, también por unanimidad, la reforma al Reglamento Interno del Municipio, propuesta por el regidor Rodolfo Edgardo Jasso Puente, mediante la cual se modifica la denominación y se amplían las facultades de la Comisión Permanente de Policía Preventiva.

A partir de esta reforma, el organismo llevará el nombre de "Comisión Permanente de Policía Preventiva, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte", con lo que se busca dar cumplimiento a las adecuaciones en el marco legal en materia de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque integral que prioriza la vida y protección de las personas en sus traslados.

Entre las nuevas atribuciones que se le confieren a la Comisión se encuentra la aplicación de la jerarquía de movilidad, que establece como prioridad a peatones, ciclistas y personas con discapacidad. Asimismo, se refuerzan las facultades para impulsar la accesibilidad universal, fomentar la cultura vial y promover la movilidad sostenible.

De acuerdo con Jasso Puente, esta actualización permitirá una coordinación más eficiente entre las distintas instancias involucradas, además de garantizar una implementación más efectiva de las políticas públicas en la materia, optimizando así los resultados en beneficio de la ciudadanía.

Las modificaciones también contemplan nuevas responsabilidades, como la vigilancia en la aplicación de políticas públicas, la elaboración de programas municipales específicos y la definición de recursos destinados a cubrir de forma adecuada las necesidades en movilidad. Esta medida se suma a las acciones previas, entre ellas la aprobación del Punto de Acuerdo de Cruces Seguros, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad vial en la ciudad.