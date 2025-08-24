Horarios y canales para ver jornada 6 del Apertura 2025
Los duelos Pumas vs Puebla y Atlas vs América prometen emociones en la Liga MX
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actividad de la Liga MX sigue este domingo dentro de la fecha seis, una jornada llena de emociones que, para el cierre de actividades, presenta dos buenos partidos.
El primero de los duelos del día tiene lugar en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas, que luego de un comienzo complicado, tiene una nueva oportunidad para darle una alegría a su afición.
Los universitarios, dirigidos por Efraín Juárez, se medirán al Puebla, equipo que quedó eliminado de la Leagues Cup y estrenará entrenador en la figura de Hernán Cristante.
Además del duelo en la Ciudad de México, la actividad cierra en la cancha del Estadio Jalisco, inmueble que recibirá la visita del Club América en territorio de Atlas, un juego con sabor especial en el que la escuadra de André Jardine busca salir con tres puntos.
HORARIOS Y CANALES PARA VER LA LIGA MX
Pumas vs Puebla
Hora: 17:00
Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium
Estadio: Olímpico Universitario
Atlas vs América
Hora: 19:00
Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium
Estadio: Jalisco
