Iga Swiatek se retira del Abierto de Madrid por enfermedad

MADRID (AP) — Iga Swiatek se retiró del Abierto de Madrid debido a una enfermedad no especificada mientras disputaba el sábado su partido de la ronda de dieciseisavos contra la estadounidense Ann Li.

Retiro de Iga Swiatek en el Abierto de Madrid

Li obtuvo la victoria por retirada cuando la cuarta del ranking, Swiatek, abandonó con Li arriba 7-6 (4), 2-6, 3-0.

Swiatek, campeona de Madrid en 2024, solicitó una pausa médica cuando perdía 2-0 en el set decisivo. Regresó a la cancha, pero decidió abandonar después de que Li mantuviera su servicio.

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Avance de Ann Li tras retiro de Swiatek

La estrella polaca venció a Daria Snigur en sets corridos en su debut de segunda ronda el jueves.

Li, que ocupa el puesto 34, consiguió su segunda victoria de su carrera ante una rival del top 10. En octavos de final enfrentará a Leylah Fernandez.