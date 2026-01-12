Ignacio Quintana lamenta empate

Luego del empate del Atlético de San Luis Femenil en casa ante Pumas, el director técnico Ignacio Quintana compareció ante los medios de comunicación y reconoció que la victoria se les escapó en los minutos finales, aunque destacó la actitud y el nivel de exigencia que vive actualmente el plantel potosino.

En conferencia de prensa, el estratega señaló que, pese al resultado, se va tranquilo con el funcionamiento de su equipo. "Mi equipo me deja tranquilo dentro de todo. Son situaciones desafortunadas que a veces suceden cuando juegas al límite, pero saber que el equipo está enojado en el vestidor por empatar con Pumas habla del nivel de autoexigencia que estamos alcanzando", expresó.

Quintana subrayó que el empate dejó un mal sabor de boca, sobre todo por el buen desempeño mostrado durante gran parte del encuentro. "Jugamos un muy buen primer tiempo y al final no supimos cerrar el partido. Siempre regresar con el consuelo del empate no es el equipo que queremos ser, pero ese enojo se transforma rápido en más trabajo", afirmó.

El técnico fue claro al señalar que el siguiente paso del equipo debe ser la contundencia. "No podemos hacer un partido perfecto, pero cuando tengamos la oportunidad de meter el segundo o tercer gol, hay que hacerlo para no sufrir en los últimos minutos", apuntó.

De cara al arranque del 2026, Quintana aseguró que el objetivo inmediato es sumar de a tres. "Ganar, no hay otra. Este punto hay que darle valor al final del torneo, cuando quizá nos dé la calificación. Ahora lo que queremos es sumar tres puntos en el siguiente partido", comentó.

Sobre los refuerzos que llegaron al equipo, el estratega explicó que se buscó dar continuidad al proyecto deportivo que se ha venido construyendo. Detalló que, pese a recibir ofertas por varias jugadoras, el club hizo el esfuerzo por mantener la base del plantel, incorporando solo a elementos que complementaran el trabajo previo. "No es adaptarnos a muchas jugadoras nuevas, sino sumar piezas a algo que ya estamos construyendo. Aquí la exigencia es clara: la que no sume, tendrá que competir desde la banca o incluso desde fuera de la convocatoria", sentenció.

Finalmente, Quintana habló sobre una de las jugadoras jóvenes del plantel, destacando su personalidad exigente y su proceso de adaptación al futbol profesional. Reconoció que tuvo oportunidades claras en el partido y que, aunque quedó en deuda, confía en su capacidad de respuesta. "Es su primera experiencia en el futbol profesional semana a semana. Por su personalidad, sé que a partir de mañana va a trabajar para pagar esa deuda con el equipo", concluyó.

Con este panorama, el Atlético de San Luis Femenil continúa su proceso de crecimiento, con la mira puesta en consolidarse como un equipo competitivo y dar el paso definitivo rumbo a

la liguilla.