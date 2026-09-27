Inauguran el torneo de Invitación de Frontenis

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El Club Deportivo Punto Verde puso en marcha este sábado 26 de septiembre el Torneo de Invitación de Primera Fuerza "Javier de la Rosa Palomo", competencia que continuará este domingo 27 y que cuenta con el aval de la Asociación Potosina de Frontón, encabezada por Luis Fernando Fernández Montiel.

El certamen reúne a jugadores de alto nivel y tiene entre sus principales atractivos la participación de la pareja número uno del país, integrada por Isacc Pérez Pérez "El Colimita" y Jorge Olvera González "Talita", quienes además llegan con la distinción de ser subcampeones mundiales.

Durante la ceremonia inaugural se destacó que el torneo busca ofrecer frontenis de primer nivel y, al mismo tiempo, rendir homenaje a Javier de la Rosa Palomo, personaje ligado a esta comunidad deportiva. La organización subrayó también la importancia de valores como la convivencia, la entrega y el respeto dentro y fuera de la cancha.

El presídium estuvo encabezado por Juan Pablo Lara Rubio, presidente del Consejo de Administración del Club Deportivo Punto Verde; Estela Arriaga Márquez, presidenta del Sistema Municipal DIF; Jorge Alberto Zavala López, regidor del Ayuntamiento; Felipe de la Rosa Rodríguez, presidente del Comité Organizador, y Alberto Castillo Tovar, secretario del Consejo de Administración del club.

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Como parte del protocolo, Juan Pablo Lara Rubio dirigió un mensaje a los asistentes, seguido por la intervención de Felipe de la Rosa en representación del Comité Organizador. Posteriormente, Estela Arriaga Márquez fue la encargada de ofrecer unas palabras y realizar la declaratoria inaugural del torneo.