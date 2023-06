Incierto futuro de "Chicharito" Hernández tras su lesión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 9 (EL UNIVERSAL).- Los Ángeles Galaxy publicó un comunicado para anunciar la baja indefinida por lesión de su jugador franquicia y capitán, Javier "Chicharito" Hernández.

El centrodelantero mexicano se lesionó solo al esforzarse para controlar un balón, de inmediato se desplomó y pidió el ingreso de las asistencias médicas.

El propio atacante, de 35 años, publicó un video donde agradeció las muestras de cariño y el apoyo que le brindó el Real Salt Lake, equipo al que se enfrentó en la Lamar Hunt U.S. Open Cup.

En la grabación, el canterano de Chivas señaló que esperaba que la lesión no fuera de gravedad; sin embargo, los exámenes revelaron que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

El conjunto angelino compartió que su futbolista tendría que ser operado, pero, de momento, la fecha no sería revelada.

Una lesión de esa gravedad puede mantener a un jugador profesional alejado de los terrenos de juego entre seis y ocho meses.

¿Cuál podría ser el futuro del Chicharito Hernández tras su lesión?

Dicha situación provoca que las alarmas se enciendan en el núcleo del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, ya que el 31 de diciembre del año en curso finaliza su contrato con Los Ángeles Galaxy.

Es una realidad que, con el tiempo estimado de recuperación, el regreso del "Chicharito" Hernández podría darse hasta principios del 2024, en caso de tener una buena rehabilitación; de lo contrario podría perderse más tiempo.

La renovación de su contrato con el equipo más ganador en la historia de la Major League Soccer (MLS) pende de un hilo, incluso su trayectoria como futbolista profesional podría llegar a su fin, sobre todo por el tema de su edad (35) y porque en los últimos tres años ha sufrido constantes lesiones.

Desde su llegada a la MLS, Javier se ha perdido un total de 169 días por problemas físicos, sin contar todos los que se van a acumular por esta rotura de ligamento.

Por tal motivo, podría iniciar el año con un nuevo club, en caso de no mantenerse con LA Galaxy, o incluso en una nueva liga; su regreso a Chivas también sería posible, pero lo primordial para él es mantenerse en activo. Todo dependerá de su estado físico y anímico.

El futuro de uno de los futbolistas más exitosos en la historia del balompié nacional es una moneda al aire.