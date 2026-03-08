Inconformidad en atletas de UASLP

Estudiantes deportistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí manifestaron este fin de semana públicamente su inconformidad ante la decisión de cancelar la participación de la institución en las competencias deportivas de ANUIES correspondientes al año 2026, medida que afectaría a equipos de todas las disciplinas.

A través de un posicionamiento difundido por la comunidad deportiva estudiantil, los atletas señalaron que la determinación fue tomada bajo el argumento de falta de recursos. Sin embargo, indicaron que la decisión fue comunicada con muy poco tiempo de anticipación y sin consultar previamente a los equipos que durante meses se han preparado para representar a la universidad.

Los estudiantes destacaron que esta situación impacta directamente a decenas de deportistas que han dedicado esfuerzo, tiempo y disciplina para competir en torneos a nivel estatal, regional y nacional.

Ante este panorama, la comunidad deportiva estudiantil solicitó a las autoridades universitarias la mayor transparencia en la toma de decisiones y que se considere el impacto que este tipo de medidas tiene en los estudiantes que forman parte de las distintas selecciones representativas. Al momento no han salido a dar declaraciones tanto el Ingeniero Aníbal Roberto Ibarra Loredo, actual Coordinador de Deportes de la UASLP, ni el doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad.

Asimismo, los estudiantes subrayaron que el deporte universitario es una parte fundamental de la formación integral de los alumnos, por lo que consideraron necesario que las voces de los deportistas sean escuchadas dentro de la institución.

El posicionamiento fue firmado por integrantes de la comunidad deportiva estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes reiteraron su preocupación por las consecuencias que esta decisión tendrá en el desarrollo deportivo universitario.