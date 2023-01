Inicia ronda divisional de los playoffs en la NFL

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Este sábado comienza la acción de la ronda divisional de los playoffs en la NFL. Patrick Mahomes enfrentará a un joven Trevor Lawrence y unos Jaguars que todavía tienen hambre de gloria, y más tarde los Giants intentarán dar la sorpresa y detener el vuelo de los Eagles de Filadelfia.

Vale la pena recordar que los ganadores de esta ronda definirán el Campeonato de cada Conferencia y será el partido que sirva de antesala al Super Bowl, a disputarse el 12 de febrero en Arizona.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PRIMEROS DOS PARTIDOS DE LA RONDA DIVISIONAL?

SÁBADO 21 DE ENERO

- Jacksonville Jaguars vs Kansas City Chiefs

- HORA: 15:30 hrs (centro de México)

- TRANSMISIÓN: Canal 5, ESPN y Star+

- New York Giants vs Filadelfia Eagles

- HORA: 19:15 hrs

- TRANSMISIÓN: Canal 5, FOX Sports y FOX Sports Premium