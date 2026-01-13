logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Inician Rojos SLP ante Open House

Por Romario Ventura

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Inician Rojos SLP ante Open House

Los Rojos de San Luis Potosí darán inicio formal a su temporada infantil 2026, el sábado 31 de enero con la realización de su Open House de temporada, el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPLSP), en un evento abierto a niñas, niños y jóvenes interesados en integrarse al futbol americano.

La actividad arrancará puntualmente a las 10:00 horas y está planteada como una invitación abierta para que atletas y familias conozcan de cerca el proyecto Rojos SLP, su filosofía de formación y el trabajo que se desarrolla desde las categorías infantiles hasta la juvenil, con un enfoque integral en el desarrollo deportivo y personal.

Durante el Open House, los asistentes podrán realizar un recorrido por las instalaciones, conocer al staff y a los equipos que conforman la organización, además de participar en una práctica en campo, con el objetivo de vivir la experiencia de formar parte de Rojos SLP.

Como parte del programa, a partir de las 12:00 horas se llevará a cabo el primer scrimmage de preparación de la categoría Juvenil, en el que Rojos SLP se medirá ante Borregos Tec Campus Querétaro, duelo que forma parte de su preparación rumbo a la temporada Primavera ONEFA 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con este evento, Rojos de San Luis Potosí extienden la invitación a todos los niños que deseen iniciar su camino en el futbol americano, así como a jóvenes que busquen integrarse a un proyecto formativo y competitivo, reafirmando su compromiso con el crecimiento del deporte y la formación integral en el estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026
Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026

Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026

SLP

El Universal

El equipo Cadillac sorprenderá con la presentación de su auto durante el Super Bowl, con Sergio Pérez al volante

Brooks Koepka regresa a la PGA Tour en el Farmers Insurance Open
Brooks Koepka regresa a la PGA Tour en el Farmers Insurance Open

Brooks Koepka regresa a la PGA Tour en el Farmers Insurance Open

SLP

AP

El golfista Brooks Koepka vuelve a la Gira de la PGA en el Farmers Insurance Open después de su paso por LIV Golf.

Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs
Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

SLP

AP

El entrenador Ben Johnson inspira a los Bears tras vencer a los Packers en una remontada épica en los playoffs.

Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid
Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid

SLP

El Universal

Tras dirigir al Castilla, Álvaro Arbeloa asume el reto de liderar al primer equipo del Real Madrid en un momento crucial.