Inician Rojos SLP ante Open House
Los Rojos de San Luis Potosí darán inicio formal a su temporada infantil 2026, el sábado 31 de enero con la realización de su Open House de temporada, el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPLSP), en un evento abierto a niñas, niños y jóvenes interesados en integrarse al futbol americano.
La actividad arrancará puntualmente a las 10:00 horas y está planteada como una invitación abierta para que atletas y familias conozcan de cerca el proyecto Rojos SLP, su filosofía de formación y el trabajo que se desarrolla desde las categorías infantiles hasta la juvenil, con un enfoque integral en el desarrollo deportivo y personal.
Durante el Open House, los asistentes podrán realizar un recorrido por las instalaciones, conocer al staff y a los equipos que conforman la organización, además de participar en una práctica en campo, con el objetivo de vivir la experiencia de formar parte de Rojos SLP.
Como parte del programa, a partir de las 12:00 horas se llevará a cabo el primer scrimmage de preparación de la categoría Juvenil, en el que Rojos SLP se medirá ante Borregos Tec Campus Querétaro, duelo que forma parte de su preparación rumbo a la temporada Primavera ONEFA 2026.
Con este evento, Rojos de San Luis Potosí extienden la invitación a todos los niños que deseen iniciar su camino en el futbol americano, así como a jóvenes que busquen integrarse a un proyecto formativo y competitivo, reafirmando su compromiso con el crecimiento del deporte y la formación integral en el estado.
