Inter y Napoli empatan

Por AP

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
Inter y Napoli empatan

MILÁN.- Un empate el domingo 2-2 entre el líder de la Serie A, Inter de Milán, y el campeón defensor Napoli dejó en claro la disparidad en la liga italiana.

Una victoria del Inter podría haber puesto a la Nerazzurri cinco puntos por delante. En cambio, el Inter se movió solo tres puntos por delante del el AC Milan, que es segundo, después de que también fue contenido 1-1 por la Fiorentina, amenazada por el descenso, y se mantuvo cuatro puntos por delante del Napoli en el punto medio de la temporada.

Scott McTominay igualó dos veces para el Napoli tras los goles de Federico Dimarco y Hakan Calhanoglu del Inter.

Un posible gol de la victoria del centrocampista del Inter, Henrikh Mkhitaryan, en el tiempo de descuento pegó en el poste.

Dimarco adelantó al Inter a los nueve minutos desde un ángulo agudo para culminar un contraataque que comenzó cuando McTominay fue despojado por Piotr Zielinski.

McTominay igualó antes de la media hora al redirigir un centro de Eljif Elmas.

Calhanoglu convirtió un penalti en la segunda mitad y luego McTominay remató de volea desde cerca.

El entrenador del Napoli, Antonio Conte, fue expulsado por protestar después de que al Inter se le concediera el penalti.

Knicks de Nueva York vencen a Trail Blazers de Portland en la NBA
SLP

AP

Jalen Brunson se destaca con 26 puntos en la victoria de los Knicks sobre los Trail Blazers en la NBA.

Brock Purdy y Jauan Jennings lideran triunfo de 49ers sobre Eagles
SLP

AP

Descubre cómo los 49ers lograron vencer a los Eagles en un partido emocionante, con George Kittle saliendo lesionado.

Aryna Sabalenka se corona campeona en Brisbane al vencer a Marta Kostyuk
SLP

AP

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, se impone en sets corridos a Marta Kostyuk en Brisbane, preparándose para el Abierto de Australia.

Elina Svitolina se corona en Abierto de Auckland antes de partir hacia Australia
SLP

AP

La tenista Elina Svitolina se consagra en el Abierto de Auckland como preparación para su participación en el Abierto de Australia.