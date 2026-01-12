Inter y Napoli empatan

MILÁN.- Un empate el domingo 2-2 entre el líder de la Serie A, Inter de Milán, y el campeón defensor Napoli dejó en claro la disparidad en la liga italiana.

Una victoria del Inter podría haber puesto a la Nerazzurri cinco puntos por delante. En cambio, el Inter se movió solo tres puntos por delante del el AC Milan, que es segundo, después de que también fue contenido 1-1 por la Fiorentina, amenazada por el descenso, y se mantuvo cuatro puntos por delante del Napoli en el punto medio de la temporada.

Scott McTominay igualó dos veces para el Napoli tras los goles de Federico Dimarco y Hakan Calhanoglu del Inter.

Un posible gol de la victoria del centrocampista del Inter, Henrikh Mkhitaryan, en el tiempo de descuento pegó en el poste.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dimarco adelantó al Inter a los nueve minutos desde un ángulo agudo para culminar un contraataque que comenzó cuando McTominay fue despojado por Piotr Zielinski.

McTominay igualó antes de la media hora al redirigir un centro de Eljif Elmas.

Calhanoglu convirtió un penalti en la segunda mitad y luego McTominay remató de volea desde cerca.

El entrenador del Napoli, Antonio Conte, fue expulsado por protestar después de que al Inter se le concediera el penalti.