Irán se prepara para la Copa del Mundo

GINEBRA.- Una portavoz del gobierno iraní afirmó que la selección nacional masculina se está preparando para una "participación orgullosa y exitosa" en sus partidos del Mundial en Estados Unidos. La capacidad y la disposición de Irán para acudir al Mundial en Norteamérica, que comienza el 11 de junio, no han estado claras desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares el 28 de febrero.

"La cartera de Juventud y Deportes hizo un anuncio sobre la plena preparación de nuestra selección nacional de futbol para estar presente en el Mundial 2026 en Estados Unidos, por orden del ministro", declaró la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohejerani, a la televisión estatal de Irán el miércoles.

La FIFA ha dicho de manera constante que Irán se mantendrá en el calendario de partidos del Mundial decidido el pasado diciembre, y se negó a negociar cualquier sugerencia de que el equipo dispute sus encuentros en México.

Se avanzó en ello el 31 de marzo, cuando el presidente de la FIFA Gianni Infantino fue a reunirse con dirigentes y jugadores del futbol iraní en Turquía, donde el equipo disputó dos partidos de preparación.

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Aunque la liga iraní de futbol se ha detenido durante la guerra, la cuenta oficial de Instagram del equipo publicó esta semana fotos de un entrenamiento en Teherán.

Mohejerani añadió el miércoles que "se han hecho los arreglos necesarios que estos queridos necesitan para la participación orgullosa y exitosa del equipo".

Infantino prometió al equipo iraní hace tres semanas que ayudaría a encontrar un campamento de entrenamiento fuera del país para que el equipo se prepare para el Mundial. Eso también podría ser en Turquía, donde Irán disputó fogueos el mes pasado en Antalya contra Nigeria y Costa Rica.