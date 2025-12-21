Isaac Brizuela deja Chivas

El Club Deportivo Guadalajara anunció este sábado la salida de Isaac "Cone" Brizuela, quien concluye su etapa como futbolista del Rebaño Sagrado después de más de una década defendiendo la camiseta rojiblanca.

Mediante un comunicado oficial, la directiva del club confirmó que el experimentado atacante no continuará en la institución, cerrando así uno de los ciclos más representativos en la historia reciente de Chivas.

En el comunicado, la directiva resaltó el profesionalismo, la calidad humana y la entrega constante de Brizuela desde su llegada en el Clausura 2015, cualidades que le permitieron ganarse rápidamente el reconocimiento y cariño de la afición.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que Isaac Brizuela concluye su etapa como jugador del Rebaño Sagrado. Desde que llegó en el Clausura 2015, el ´Cone´ destacó por su intachable profesionalismo, calidad humana y entrega permanente por el escudo y los colores de la institución", señala el comunicado.

Brizuela llegó a Chivas procedente del Toluca en una de las transferencias más relevantes en la historia del Guadalajara. A lo largo de su paso por el club, disputó 339 partidos oficiales, en los que marcó 25 goles y registró 34 asistencias, consolidándose como un elemento constante en distintas etapas del equipo.

En el plano colectivo, el "Cone" fue protagonista de algunos de los logros más importantes del Rebaño en los últimos años. Su palmarés incluye la Copa MX Apertura 2015, la Supercopa MX 2015-16, el histórico doblete de Liga MX y Copa MX en el Clausura 2017, así como la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Más allá de los títulos, Chivas destacó su liderazgo, compromiso diario y respeto por el escudo. Durante 11 años en la institución, Brizuela fue un ejemplo de disciplina y profesionalismo, especialmente para las nuevas generaciones de futbolistas surgidas del club.

Tras confirmarse su salida, Isaác Brizuela analiza distintas opciones para continuar su carrera profesional, luego de que surgieran versiones sobre una posible permanencia en la institución con un rol diferente. Por ahora, el histórico rojiblanco buscará un nuevo destino para cerrar su etapa como futbolista activo.