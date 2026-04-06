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Isaac del Toro lidera UAE Team Emirates en Vuelta al País Vasco

El ciclista mexicano inició la Vuelta al País Vasco como capitán del UAE Team Emirates en la contrarreloj individual.

Por El Universal

Abril 06, 2026 02:05 p.m.
A
Isaac del Toro lidera UAE Team Emirates en Vuelta al País Vasco

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Con los primeros rayos de sol en Bilbao,

Isaac del Toro
volvió a subirse a la bicicleta para liderar

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al UAE Team Emirates en el arranque de la Vuelta al País Vasco.
El ciclista mexicano, quien se ha ganado el respeto y la admiración de compañeros, rivales y aficionados, asumió con orgullo el rol de capitán y referente de su equipo en la contrarreloj individual, la primera gran prueba del recorrido.
Del Toro, uno de los más de 150 pedalistas que tomaron la salida, fue de los últimos en partir para mostrar sus cualidades. Completó el trayecto con un tiempo de 18:00 minutos, resultado que lo dejó fuera del top 10 al ubicarse en la posición 13 de la clasificación.
El gran ganador de la jornada fue Paul Seixas, quien detuvo el cronómetro en 17:09 y se colocó como líder de la clasificación general, con la expectativa de sostener la punta a lo largo de las seis etapas de la competencia.
Isaac, ganador del Premio Nacional de Deportes 2025 en la categoría de Deporte Profesional, regresará este martes a la ruta con el objetivo de escalar posiciones en la tabla general y con la ilusión de extender su racha triunfal, que ya suma cinco victorias en la temporada, entre ellas las generales del Tour UAE y la Tirreno-Adriático.

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