Isaac del Toro lidera UAE Team Emirates en Vuelta al País Vasco

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Con los primeros rayos de sol en Bilbao,

volvió a subirse a la bicicleta para

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al UAE Team Emirates en el arranque de laEl, quien se ha ganado el respeto y la admiración de compañeros, rivales y aficionados, asumió con orgullo ely referente de su equipo en la, la primera gran prueba del recorrido.Del Toro, uno de losque tomaron la salida, fue de los últimos en partir para mostrar sus cualidades. Completó el trayecto con un, resultado que lo dejó fuera del top 10 al ubicarse en lade la clasificación.El granfue, quien detuvo el cronómetro en 17:09 y se colocó comogeneral, con la expectativa de sostener la punta a lo largo de las seis etapas de la competencia., ganador delen la categoría de Deporte Profesional, regresará este martes a la ruta con el objetivo de escalar posiciones en la tabla general y con la ilusión de extender su racha triunfal, que ya sumaen la temporada, entre ellas las generales del Tour UAE y la Tirreno-Adriático.