Se hunde al ganado mexicano

Italia se impone a Chile en partido de rugby

Los Azzurri se destacan en el encuentro frente a Chile con una actuación sólida

Por AP

Noviembre 22, 2025 07:36 p.m.
A
Italia se impone a Chile en partido de rugby

GÉNOVA, Italia (AP) — Italia se recuperó de un tramo complicado a mitad de un partido que se enredó más de lo previsto, para superar el sábado 34-19 a Chile.

Los Azzurri lograron cinco tries. Ange Capuozzo los puso en camino de la victoria, seguido de un try en cada mitad por parte de Tommaso Di Bartolomeo antes de que Monty Ioane añadiera otros dos.

Giacomo Da Re convirtió tres y también sumó un penal.

Sin embargo, fue una actuación algo pobre de Italia, que permitió a Chile anotar tres tries en lo que fue el primer encuentro entre ambas naciones.

Italia tomó una ventaja de 15-0 antes de que dos de esos tries, de Salvador Lues y Nicolás Saab, permitieran a Chile reducir la diferencia a uno.

Clemente Saavedra añadió otro try para los visitantes justo al final.

Hubo una nota positiva para Italia, con el debut de los adolescentes Enoch Opoku-Gyamfi y Edoardo Todaro, quienes entraron como reemplazos en las postrimerías.

El entrenador de Italia, Gonzalo Quesada, había hecho diez cambios en su alineación titular respecto de la derrota de la semana pasada por 32-14 ante Sudáfrica. Los Azzurri abrieron sus internacionales de otoño sorprendiendo a Australia con un triunfo de 26-19.

SLP

AP

Los Azzurri se destacan en el encuentro frente a Chile con una actuación sólida

