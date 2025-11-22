logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Se hunde al ganado mexicano

Fotogalería

Se hunde al ganado mexicano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Santiago Giménez podría salir del Milan en invierno

Sunderland y Brentford han mostrado interés en el delantero mexicano, quien no ha logrado consolidarse con los rossoneros

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 02:12 p.m.
A
Santiago Giménez podría salir del Milan en invierno

Esta temporada no ha sido la ideal para Santiago Giménez, que se encuentra en recuperación de una lesión que lo alejó de las canchas con el Milan, equipo al que podría abandonar en este mercado de invierno.

De acuerdo con el sitio especializado en transferencias del futbol italiano, Calciomercato, hay dos equipos de la Premier League interesados en fichar al goleador mexicano.

Los equipos interesados son el Sunderland y el Brentford. Cabe recordar, que Santiago Giménez ya aparecía en el radar del futbol inglés desde su paso por el Feyenoord; sin embargo, rechazó las ofertas para jugar en Italia con los rossoneros.

Antes de su lesión, el canterano del Cruz Azul tenía 9 partidos en Serie A esta temporada, sin goles ni asistencias a su nombre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los medios de comunicación en Italia lo han señalado por no estar a la altura de las expectativas que se tienen sobre él; sin embargo, aún no se han pronunciado sobre su posible salida del club.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Santiago Giménez podría salir del Milan en invierno
Santiago Giménez podría salir del Milan en invierno

Santiago Giménez podría salir del Milan en invierno

SLP

El Universal

Sunderland y Brentford han mostrado interés en el delantero mexicano, quien no ha logrado consolidarse con los rossoneros

Jiménez anota con Fulham; llega a 61 goles en Premier League
Jiménez anota con Fulham; llega a 61 goles en Premier League

Jiménez anota con Fulham; llega a 61 goles en Premier League

SLP

El Universal

El Barcelona golea al Athletic en su regreso a Camp Nou
El Barcelona golea al Athletic en su regreso a Camp Nou

El Barcelona golea al Athletic en su regreso a Camp Nou

SLP

EFE

Canelo Álvarez ya negocia la revancha ante Crawford
Canelo Álvarez ya negocia la revancha ante Crawford

"Canelo" Álvarez ya negocia la revancha ante Crawford

SLP

El Universal