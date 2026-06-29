Japón sabe cómo se hace

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Houston.- Hace menos de un año, en un amistoso internacional, la selección de Japón remontó un 2-0 en contra y terminó imponiéndose por 3-2 a la Canarinha de Carlo Ancelotti. Este lunes en Houston, el desafío de los nipones llega al escenario de un dieciseisavo de un Mundial.

En aquel amistoso, Japón lució la calidad que ahora le ha llevado a plantarse en la fase de eliminación directa como segundo de un grupo en el que también estaban Países Bajos y Suecia.

En octubre ante Brasil, Japón mantuvo su presión coordinada, sostuvo un ritmo alto con y sin balón y, sobre todo, no perdió la calma cuando el marcador reflejaba un 2-0 a favor de la Canarinha. Ahora ya no se trata de un amistoso, sino de un duelo de eliminación directa en un Mundial, pero el conjunto asiático intentará colocar el listón un poco más alto.

El seleccionado dirigido por Hajime Moriyasu salió invicto de su grupo, en el que empató 2-2 ante Países Bajos, 1-1 ante Suecia y goleó 4-1 a Túnez.

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En principio, el encuentro ante Brasil podría replicar el guion visto ante Países Bajos, cuando Japón respondió a los golpes de la Oranje con tantos de Daizen Maeda y Keito Nakamura.

Ambos jugadores castigaron desajustes holandeses en transición, un elemento que también podría ser clave este lunes en Houston.

El 4-1 a Túnez en Monterrey dejó la versión más contundente de Japón, que firmó un póquer de goles que le convirtió en la selección asiática con más tantos en un solo partido de un Mundial.

Ante Suecia, en su último partido antes del cruce con Brasil, Japón se adelantó con gol de Daizen Maeda, mientras que Anthony Elanga puso el empate para los escandinavos.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, consideró al acabar la fase de grupos de su equipo que Japón ha "conseguido resultados increíbles" y destacó que la prioridad en el Mundial es el resultado, más que jugar bien.

"Jugar bien es más fácil que ganar. Al entrenador solo lo juzgan si gana o no gana, no importa si está jugando buen fútbol. Estamos en la Copa del Mundo y lo importante es ganar. Lo entiendo muy bien", afirmó el italiano.

El Brasil-Japón se disputará este lunes a las 11:00 horas en el NRG Stadium de Houston.

La selección brasileña viajó el sábado a Houston por la tarde local y realizará este domingo su última sesión de entrenamiento antes del encuentro.