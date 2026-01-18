Jeong marca gol postrero y Union Berlín empata 1-1 con Stuttgart en la Bundesliga

logo pulso
Enero 18, 2026 03:39 p.m.
BERLÍN (AP) — El centrocampista surcoreano Jeong Woo-yeong ingresó para el último cuarto de hora y anotó en las postrimerías el gol con el que Union Berlín rescató el domingo un punto al igualar 1-1 contra Stuttgart en la liga alemana.

Chris Führich había adelantado a los anfitriones a los 59 minutos antes de que el gol de Jeong a los 83 sirvió para que el Union extendiera a cinco partidos su racha invicta.

Stuttgart desperdició la oportunidad de ubicarse entre los tres primeros puestos. El equipo de Sebastian Hoeness está cuarto en la clasificación, igualado en puntos con Hoffenheim, el tercero que tiene un partido menos.

Los anfitriones dominaron al principio —con el Union amenazando al contraataque— y tomaron la delantera cuando Ramon Hendriks asistió a Führich, quien anotó con un disparo de derecha.

Jeong ingresó a los 75 minutos y anotó contra su antiguo club con un remate al ángulo superior.

El Bayern Múnich, que el sábado 5-1 a Leipzig, lidera la clasificación con una ventaja de 11 puntos. El segundo Borussia Dortmund derrotó el sábado 3-2 a St. Pauli.

Remontada de Friburgo

Friburgo revirtió un 2-0 en contra para salvar un empate en su visita a Augsburgo.

Los anfitriones se adelantaron poco después del descanso, anotando dos veces en el espacio de dos minutos. Alexis Claude-Maurice abrió el marcador a los 47 y Elvis Rexhbecaj aumentó a los 49.

Friburgo respondió con dos goles rápidos propios. Yuito Suzuki recortó distancias a los 60 e Igor Matanovic anotó desde cerca a los 62 para asegurar un punto para su equipo.

