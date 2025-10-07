Jerry Jones multado con $250 mil por gesto obsceno en MetLife Stadium

FRISCO, Texas (AP) — La NFL dijo el martes que multó a Jerry Jones con $250,000 por un gesto obsceno hacia los aficionados en el MetLife Stadium que el propietario de los Cowboys de Dallas dijo que fue "involuntario" y destinado a los aficionados de los Cowboys, no a los Jets de Nueva York. El incidente ocurrió al final de la victoria de Dallas por 37-22 el domingo.

Jones está considerando apelar, dijo el portavoz de la liga, Brian McCarthy.

Jones fue captado en un video que se volvió viral sonriendo ampliamente mientras señalaba a los aficionados antes de mostrar brevemente el gesto el domingo.

"Eso fue desafortunado. Fue una especie de intercambio con nuestros aficionados que estaban frente a nosotros", comentó Jones en radio. "Había una multitud de aficionados de los Cowboys frente a nosotros, no de los Jets, de los Cowboys. Todo el estadio estaba rebosante de entusiasmo por los Cowboys y ciertamente al final del juego."

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El gesto de Jones se produjo poco después de que el cuarto pase de anotación del estadounidense Dak Prescott diera a los Cowboys una ventaja de 37-14 con 4:31 restantes en el juego.

"(El gesto) fue involuntario de mi parte porque fue justo después de que anotamos nuestro último touchdown, y todos estábamos emocionados por ello", expresó Jones. "No hubo ningún problema de antagonismo ni nada por el estilo. Simplemente hice el gesto equivocado con la mano. Fue algo hecho inadvertidamente. No estoy bromeando. Si quieren llamarlo accidental, pueden llamarlo accidental. Pero se aclaró bastante rápido. Tuve la oportunidad de verlo. Se aclaró bastante rápido, pero la intención era 'pulgar arriba', y básicamente señalar a nuestros aficionados porque todos estaban saltando emocionados."

Al final de la temporada 2024, la NFL multó al propietario de los Panthers de Carolina, David Tepper, por lanzar una bebida a los aficionados en Jacksonville.