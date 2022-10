Jessica Pegula, primera finalista del Guadalajara Open

A-AA+

Jessica Pegula se convirtió en la primera finalista del Guadalajara Open, tras superar en sets seguidos por 7-6(3) y 6-1 a Victoria Azarenka.

Pegula sufrió ante la bielorrusa en el primer set, por un momento Azarenka se vio arriba por 4-1, se perfilaba para dar la sorpresa del día, pero la joven estadounidense despertó hizo un mejor tenis y la igualó 4-4. El set se fue alargando hasta llegar a tie break y ahí Pegula se impuso 7-6(3).

La voltereta le afectó a Azarenka, quien en el segundo set no pudo hacerle frente a Pegula y Jessica se lo adueñó con un rotundo 6-1, así llegó a su segunda final en singles en este 2022, buscando alzar el título del Guadalajara Open, la estadounidense no celebra un corona desde Washington en 2019.

Jessica Pegula no se confía pese a la gran actuación que ha tenido en el Complejo Panamericano de Tenis, al contrario aceptó que tiene nerviosismo.

"En cierto modo siento presión porque cuando empiezas un torneo, tu objetivo es llegar a la final y tener la oportunidad de ganar un título, pero creo que siempre son buenos los nervios", dijo la actual quinto lugar del ranking de la WTA.

Con el triunfo sobre Azarenka la estadounidense registra 40 victorias y le agrada que este hecho lo consiga en México, donde ha disfrutado jugar la última semana.

"Sería genial la primera ganadora del torneo, los fans han sido extraordinarios, creo que están contentos de ver tenis de alto nivel", sentenció Pegula.