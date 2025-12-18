Jorge Iga se cuelga el oro

México.- La tercera jornada del Abierto Mexicano de Natación 2025, que se disputa en Monterrey, volvió a confirmar a Estado de México ANV como una de las potencias indiscutibles en el país.

La combinación de resultados, medallas y récords nacionales absolutos refleja el alto nivel competitivo y el sólido modelo formativo que distingue a la institución, la cual —jornada a jornada— se ha impuesto frente a otros grandes clubes del país, muchos con nadadores consolidados y seleccionados.

La primera presea dorada del día llegó por conducto de Jorge Iga, quien se impuso en los 200 metros libre, con un tiempo de 1:45.65 minutos. El registro no sólo le aseguró el primer lugar, sino que también le permitió ratificar su nombre en los récords nacionales absolutos, mejorando la marca previa de 1:46.34, conseguida en la Copa del Mundo (5 de noviembre de 2022).

El protagonismo del equipo del Estado de México no se detuvo ahí. Andrés Puente Bustamante hizo lo propio al conquistar otro oro, ahora en los 100 metros pecho, con un tiempo de 57.81 segundos, resultado que igualmente significó la mejora de su propio récord nacional absoluto. Superó el registro de 58.55 que había establecido el 10 de octubre de 2025, durante la Copa del Mundo.

Con la suma de las preseas obtenidas en esta jornada y las de las dos fechas previas, Estado de México ANV se mantiene en la primera posición del medallero general. Este desempeño refleja el trabajo coordinado de entrenadores, atletas y familias, así como la visión y liderazgo del equipo, cuyos procesos se ven refrendados con resultados de alto nivel.

El rendimiento colectivo del Estado de México ha sido determinante en el certamen.