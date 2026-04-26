Jornada 17 del Clausura 2026 define últimos partidos en Liga MX
Los encuentros se transmitirán por TUDN, ViX Premium y canales de televisión abierta.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Este domingo terminará lafase regular del torneo Clausura 2026
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, donde Santos Laguna, Monterrey, Cruz Azul y Necaxa cerrarán el telón de la última fecha previa a la "Fiesta Grande" del futbol mexicano.
Por un lado, la "Máquina" de Cruz Azul regresará al Coloso de Santa Úrsula en la búsqueda de terminar entre los primeros lugares de la tabla general. Sin Nicolás Larcamón en la dirección técnica, los ahora dirigidos por Joel Huiqui deberán cortar una racha negativa de nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria, más aún de cara a la Liguilla.
En contraste, Necaxa y Monterrey ya están eliminados del torneo. Un escenario similar al de Santos Laguna, equipo que terminó hasta el sótano de la tabla general.
Estos son los horarios y los canales de transmisión para ver los últimos dos partidos de la fase regular, mismos que se transmitirán a través de televisión abierta.
Cruz Azul en la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 17 del Clausura 2026?
Domingo, 26 de abril
Santos Laguna vs Monterrey | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 e ESPN 2.
Cruz Azul vs Necaxa | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.
no te pierdas estas noticias
Jornada 17 del Clausura 2026 define últimos partidos en Liga MX
SLP
El Universal
Los encuentros se transmitirán por TUDN, ViX Premium y canales de televisión abierta.
SLP suma tres medallas en ciclismo de ruta en Olimpiada Nacional
SLP
Redacción
Dos platas y un bronce para delegación potosina.