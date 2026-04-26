Jornada 17 del Clausura 2026 define últimos partidos en Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Este domingo terminará la

del

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, dondecerrarán el telón de la última fecha previa a la "Fiesta Grande" del futbol mexicano.Por un lado, la "Máquina" deregresará al Coloso de Santa Úrsula en la búsqueda de terminar entre los primeros lugares de la tabla general. Sin Nicolás Larcamón en la dirección técnica, los ahora dirigidos pordeberán cortar unade nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria, más aún de cara a la Liguilla.En contraste,ya estándel torneo. Un escenario similar al de, equipo que terminó hasta el sótano de la tabla general.Estos son losy lospara ver los últimos dos partidos de la, mismos que se transmitirán a través deen ladel- Foto: Imago7¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de ladelDomingo, 26 de abrilvs(tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de, ViX Premium,e ESPN 2.vs(tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de, ViX Premium y