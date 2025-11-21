José Ramón Fernández critica el fracaso de Pumas y señala a Efraín Juárez

La eliminación de Pumas en el Play-in del Apertura 2025 sigue generando repercusiones. El equipo dirigido por Efraín Juárez cayó 3-1 ante Pachuca en el estadio Hidalgo y quedó fuera de la Liguilla, un resultado que desató críticas dentro y fuera del club.

Uno de los señalamientos más duros provino del periodista José Ramón Fernández, quien calificó la temporada como un "tremendo fracaso" y cuestionó tanto la planeación deportiva como las decisiones del cuerpo técnico.

"Le cobraron factura los refuerzos de mala calidad, una deficiente planeación y la carta abierta a Efraín Juárez para hacer lo que quisiera", escribió en su cuenta de X.

Fernández también apuntó al patronato universitario, al considerar que debe renunciar por los resultados acumulados desde 2011, año del último título auriazul.

Por su parte, Juárez evitó hablar de fracaso y aseguró que el torneo deja "muchos aprendizajes", aunque reconoció la frustración por no lograr el objetivo mínimo de clasificar a la Liguilla en su primer semestre al frente del Club Universidad.

La derrota ante los Tuzos cerró un año irregular para Pumas, que volvió a quedarse lejos del protagonismo en la Liga MX.