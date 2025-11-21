Pumas suma nuevo fracaso

México.- Sin pies ni cabeza. Los Pumas de Efraín Juárez fueron eliminados del Play-In, al perder (3-1) con el Pachuca. Noche de terror para un equipo que no supo responderle a su afición que nunca los abandonó.

Los auriazules se marchan a casa, a pensar en el siguiente torneo. Los Tuzos tendrán una segunda oportunidad de avanzar a la Liguilla, gracias a la garra y corazón que le pusieron en el estadio Hidalgo.

Antes del descanso, los hidalguenses ya tenían una ventaja más que favorable.

Con extraordinarias anotaciones, una mejor que la otra, Enner Valencia (32’) y Kenedy (39’) silenciaron a la escandalosa afición auriazul que se dio cita en el Huracán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ni Keylor Navas fue capaz de salvar su portería ante los soberbios disparos del ecuatoriano y del brasileño. Nada que hacer ante dos generalidades.

El equipo de Efraín Juárez no encontraba la forma de reaccionar. Se quedó sin ideas y no era capaz de generar peligro en la cabaña de Carlos Moreno.

Su ofensiva era inoperante, pero la desventaja en el marcador todavía lucía alcanzable.

Hasta que Kenedy apareció de nueva cuenta (54’); sorprendentemente, esta vez con colaboración de Keylor Navas.

Rubén Duarte se equivocó en la salida. El extremo brasileño le robó el balón, se juntó con Oussama Idrissi y venció al arquero tico con un zurdazo.

Los universitarios necesitabas tres goles para llegar a una hipotética tanda de penaltis. Pedro Vite consiguió uno (64’), pero no fue suficiente. Ni siquiera sirvió para que se metieran en el juego.

Los minutos finales fueron de trámite. El timonel auriazul intentó encontrar soluciones en su banca, pero no sus cambios no le resultaron.

Los Pumas fracasaron en su intento de clasificar a la Liguilla. Se quedaron más lejos que el torneo pasado de estar entre los ocho mejores.

El proyecto de Efraín Juárez pende de un hilo. La afición volvió a mostrar su inconformidad ante una nueva decepción de su equipo. Nada le sale a este equipo.