Juan Ignacio Dinenno habla después del fracaso de Pumas

A-AA+

El delantero de Pumas, Juan Ignacio Dinenno, dejó un mensaje en redes sociales después del fracaso de Pumas al no clasificar ni siquiera al repechaje del Apertura 2022.

Si bien "El Comandante" convirtió seis goles y aportó dos asistencias para Pumas esta temporada, la realidad es que el delantero nunca se sintió cómodo durante las 17 fechas y en varios partidos se vio con una notable frustración cuando le tocó fallar jugadas claras. Y por si fuera poco, en los partidos frente a Juárez y Puebla, no se hizo presente en el marcador cuando el equipo más lo necesitó.

"Fue un semestre muy malo, de eso no hay duda. Excusas no encontré, porque no las busqué tampoco. Responsabilidad total. No estuve, estuvimos a la altura. Lo único que queda es hablar con acciones. Va ser un tiempo difícil, mucho sin poder competir y tener revancha, trabajaré/mos para demostrar el lugar que con mucho esfuerzo nos ganamos. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán", publicó Dinenno.

Con la salida de Andrés Lillini del equipo, hay mucha incertidumbre en el Club Universidad sobre quiénes serán los jugadores que se mantengan dentro del equipo y los que se irán. En el mensaje de Juan Ignacio, su deseo es quedarse y pelear por llevar a Pumas a lo más alto una vez más, y poder ser campeones después de 11 años.

Sin embargo, el argentino se ganó respeto con números y con actuaciones destacadas en momentos clave. Sin ir más lejos, el semestre pasado fue la piedra fundacional para que Pumas dispute la final de la Liga de Campeones de CONCACAF y acceda al repechaje convirtiendo tres goles en la serie contra Saprissa, doblete en la vuelta de los cuartos de final contra New England, otro doblete en el partido de ida de semifinales contra Cruz Azul, nuevamente dos goles en la final de ida contra Seattle y por último un doblete en el partido para meterse a repechaje contra Pachuca.