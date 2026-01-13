Juárez y Chivas, en dura prueba

México.- Los Bravos de Juárez tienen una dura prueba cuando reciban en cancha del Estadio Olímpico "Benito Juárez" a las Chivas de Guadalajara en duelo correspondiente a la Jornada 2 del torneo Clausura 2026.

Este duelo promete ser de alto nivel luego que el conjunto fronterizo sumó de visita ante Mazatlán. Por su parte, el Rebaño Sagrado también se quedó con los tres puntos al vencer a los Tuzos del Pachuca en la jornada inaugural de la liga MX.

Pedro Caixinha, timonel de los Bravos, hará su presentación ante su afición y en casa con un objetivo claro, quedarse con la victoria, además de llevar al conjunto fronterizo a los primeros puestos de la clasificación.

La noche de este martes los Bravos de Juárez tienen una misión "imposible" al enfrentar a lo que pareciera un renovado Chivas. Comandados por Gabriel Milito y por su goleador Armando González el chiverio llega con la expectación de mejorar lo hecho el torneo pasado y que el primer partido no sea solo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

un espejismo.

Ante el Pachuca el Rebaño Sagrado se mostró superior en la tenencia de la pelota y con el apoyo de su afición en el Akron vencieron sin dificultad a unos tuzos que no ofrecieron resistencia, ahora de visita ante unos bravos con sed de victoria tendrán una difícil prueba.

Los fronterizos en Mazatlán su cantera se hizo presente con las anotaciones de Javier Nevarez y Denzell García, anotaciones que dieron la victoria. Este fin de semana su directiva anunció que reforzó al conjunto Bravo con la incorporación de Javier Aquino quien aportará experiencia, jerarquía y mentalidad ganadora.

Los Bravos de Juárez y el Rebaño Sagrado medirán este martes en el Olímpico Benito Juárez en punto de las 21:10 hora del centro.