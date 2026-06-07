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Jugadores nacidos en el extranjero que jugarán con México

Por El Universal

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Jugadores nacidos en el extranjero que jugarán con México

México.- Dentro de la lista de 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026, hay cinco que no nacieron en el país, pero que son y se sienten tan mexicanos como el resto. Javier “El Vasco” Aguirre confió en ellos para defender la camiseta tricolor en el torneo de naciones más importante del mundo.

“Hay un montón de jugadores de doble nacionalidad, que en el futuro van a seguir nutriendo a las selecciones mexicanas, a todas las categorías, incluso a las femeniles. Es gente que por circunstancias no nacieron en México, pero quieren mucho a México”, declaró “El Vasco” antes de dar su convocatoria final.

Esta Selección Mexicana cuenta con dos futbolistas nacidos en Estados Unidos, uno en Colombia, otro en España y otro en Argentina. Por supuesto, esta decisión ha dividido opiniones, ya que incluso exjugadores del Tri han criticado al “Vasco” por no llamar a más futbolistas nacidos en México. Sin embargo, Aguirre aseguró que eligió a lo mejor dentro de un rango de 60 y 70 jugadores disponibles.

Julián Quiñones, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez y Obed Vargas son los futbolistas no nacidos en México que jugarán el Mundial. Solamente Obed no ha jugado en Liga MX, el resto, se ha ganado el cariño de sus respectivas aficiones, las cuales coinciden que son tres de los cuatro equipos grandes del futbol mexicano.

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Cabe recordar que otro futbolista no nacido en México, Germán Berterame, fue descartado por Aguirre para la última convocatoria. En su lugar irá Guillermo Martínez, delantero de Pumas.

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