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Jugará Rafa Nadal partido de exhibición

Por AP

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Jugará Rafa Nadal partido de exhibición
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      LAS VEGAS.- Rafael Nadal participará en una exhibición de tenis en Las Vegas a principios del próximo año, la primera vez que el español juegue en Estados Unidos desde que se retiró hace dos años.

      El ganador de 22 títulos de Grand Slam encabezará "The MGM Slam presented by Capital One" en la T-Mobile Arena el 28 de febrero, informaron los organizadores el lunes.

      Nadal se enfrentó a Carlos Alcaraz en la exhibición de Las Vegas en 2024 durante su último año en el circuito.

      "Recuerdo lo impresionante que fue sentir la energía de una arena llena en una ciudad como Las Vegas", dijo Nadal, de 40 años. "Ahora regreso en una etapa diferente de mi vida, sin la presión del circuito pero con la misma pasión por este deporte. Siempre me ha encantado competir, y aunque mi carrera profesional ha terminado, esa sensación nunca desaparece del todo".

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      Los jugadores adicionales y el formato del evento se anunciarán en las próximas semanas. Está previsto que se realice justo antes del Abierto de Indian Wells, el Masters 1000 que se escenifica en el desierto de California.

      El año pasado, ocho jugadores compitieron en un formato de desempate.

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