Julián Quiñones lidera tabla de goleo en la Saudi Pro League
Al-Qadsiah logra una victoria contundente con Julián Quiñones como protagonista en la Saudi Pro League.
CUIDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Julián Quiñones, una de las opciones en el ataque de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026, tuvo el día domingo una gran jornada en el balompié de Arabia Saudita.
El exjugador del América, quien hace unos días defendió la camiseta del Tricolor, brilló en su regreso al Al-Qadsiah, al ser pieza fundamental en el triunfo (3-1) ante el Neom SC.
Con tres anotaciones, el colombiano naturalizado mexicano apoyó a su equipo para mostrar su potencial y, de paso, alcanzar la segunda posición de la Saudi Pro League.
La participación de Quiñones, quien fue premiado tras el silbatazo final con el nombramiento de Jugador del Partido, también le sirvió para escalar en la clasificación de goleo.
Los tres goles del exfutbolista del Atlas lo colocaron en el tercer lugar de los máximos anotadores del certamen, superando a la gran estrella Cristiano Ronaldo y quedando únicamente detrás de João Félix y Joshua King.
El próximo partido del Al-Qadsiah será el sábado 25 de octubre de 2025, cuando reciba al Al Okhdood en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Saudi Pro League, será una nueva oportunidad para que Julián Quiñones continúe su gran momento goleador y mantenga a su equipo en la parte alta de la tabla.
