Controlan conato de incendio en avenida Carranza
Corto circuito provoca daños materiales en inmueble de avenida Carranza, sin reporte de heridos.
Elementos de Policía Vial, Protección Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos atendieron esta tarde un conato de incendio registrado en un establecimiento ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza, en la capital potosina.
De acuerdo con información preliminar, el siniestro se habría originado por un corto circuito, lo que provocó daños materiales al interior del inmueble. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el incendio fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.
Para facilitar las maniobras, oficiales de Policía Vial realizaron cortes a la circulación vehicular en el tramo comprendido entre las calles Simón Bolívar e Independencia, lo que generó afectaciones temporales al tránsito en la zona.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y atender las indicaciones viales mientras se restablece la normalidad en la avenida.
