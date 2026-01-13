Juventus humilla al Cremonese

TURIN.- Juventus logró el lunes su marcador más abultado de la temporada con un 5-0 sobre Cremonese que lo llevó al tercer lugar en la Serie A.

La quinta victoria de Juventus en seis partidos de liga llevó a los gigantes de Turín a igualar en puntos con Napoli y Roma, pero por encima de ambos en diferencia de goles.

Inter de Milán supera a AC Milan por tres puntos. Los dos primeros y el campeón defensor Napoli tienen un partido pendiente.

Juventus tomó la delantera después de 12 minutos con la ayuda de un golpe de suerte. El disparo de larga distancia de Gleison Bremer se desvió, dejando al portero Emil Audero clavado en su lugar.

Dos minutos después, Jonathan David hizo el segundo cuando culminó el incisivo contraataque de Khéphren Thuram.

El entrenador de Cremonese, Davide Nicola, fue expulsado por protestar una decisión del VAR de no otorgar un penal a su equipo y su noche empeoró momentos después.

A Juventus se le otorgó un penal en el otro extremo y, aunque Audero desvió el tiro de Kenan Yildiz al poste, el internacional turco siguió la jugada para anotar el rebote y poner el 3-0 antes del descanso.

Weston McKennie empujó el cuarto al fondo de la red dos minutos después del segundo tiempo de juego, aunque Filippo Terracciano tuvo la mala suerte de ver sus esfuerzos en la línea de gol marcados como un autogol.

McKennie aseguró su lugar en el marcador con un cabezazo a corta distancia.