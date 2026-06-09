Karatecas potosinos, seleccionados del Tri

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El karate potosino continúa consolidándose como una de las disciplinas con mayor proyección a nivel nacional, luego de que tres atletas del estado fueran convocados para integrar la Selección Nacional de México que participará en la Copa Norteamérica de Karate 2026, certamen que forma parte del proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Los deportistas seleccionados son Aylin Yamilet Reyna Cano, en la categoría Senior -55 kilogramos; Andre Salvador Rebolledo Bravo, en Senior -60 kilogramos; y Rubén Sánchez Montenegro, en Senior -84 kilogramos. Los tres cuentan con una destacada trayectoria deportiva y han logrado subir al podio en la Olimpiada Nacional, resultados que respaldan su llamado al representativo mexicano.

Los karatecas potosinos se encuentran concentrados en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), ubicadas en Villas Tlalpan, en la Ciudad de México, donde realizan una intensa preparación junto a los mejores exponentes del karate nacional.

La concentración forma parte de los trabajos previos a la Copa Norteamérica, competencia de gran relevancia para los seleccionados mexicanos ya que otorga puntos y experiencia dentro del camino clasificatorio hacia Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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La convocatoria de Aylin Reyna, Andre Rebolledo y Rubén Sánchez representa un nuevo reconocimiento al talento deportivo de San Luis Potosí, entidad que continúa aportando atletas de alto rendimiento a las selecciones nacionales en distintas disciplinas.

Además de buscar resultados positivos en la competencia continental, los tres potosinos tendrán la oportunidad de medirse ante algunos de los mejores karatecas de la región, fortaleciendo su desarrollo competitivo y sus aspiraciones de formar parte de la delegación mexicana que buscará un lugar en la próxima justa panamericana a llevarse a cabo en Perú.