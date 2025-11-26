Kylian Mbappé anota cuatro goles en histórica noche de la Liga de Campeones

LONDRES (AP) — En una noche salvaje de la Liga de Campeones en la que brillaron los goleadores adolescentes, Kylian Mbappé destacó con cuatro goles, incluyendo la segunda tripleta más rápida en la historia de la Liga de Campeones demostrando que los veteranos aún tienen lo suyo.

El Arsenal le arrebató el primer lugar de la clasificación al Bayern Munich con una victoria 3-1, el campeón defensor Paris Saint-Germain se impuso 5-3 sobre Tottenham con una tripleta de Vitinha, y el Liverpool cayó nuevamente en Anfield, 4-1 contra el PSV Eindhoven.

A los 26 años, Mbappé anotó tres veces para el Real Madrid entre los 22 y 29 minutos, y nuevamente al 60 de la victoria 4-3 ante Olympiakos.

A la edad de 17 años —la misma que tenía Mbappé cuando comenzó su carrera en la Liga de Campeones con el Mónaco— Lennart Karl y Viktor Dadason anotaron el miércoles, al igual que Geovany Quenda, de 18 años.

Karl anotó de primera para que el Bayer igualara el partido en la primera mitad, pero esto no afectó al Arsenal en un choque de los líderes de la Liga Premier y la Bundesliga.

Solo el Arsenal tiene ahora cinco victorias consecutivas en la Liga de Campeones después de que el Inter de Milán perdiera 2-1 ante el Atlético de Madrid, cuyo capitán José María Giménez anotó el tanto de la victoria con un cabezazo en el tiempo de descuento.

En Copenhague, Dadason encaminó al campeón danés a una ventaja de tres goles en la victoria 3-2 sobre el Kairat Almaty.

En Lisboa, Quenda abrió el marcador en la victoria 3-0 del Sporting sobre el Club Brugge. El emocionante carrilero se unirá al Chelsea después de la temporada.

En el otro extremo de la escala de edades, el veterano David Luiz, de 38 años, anotó con un cabezazo para ayudar al Pafos a empatar 2-2 con el Mónaco. Se convirtió en el segundo goleador más veterano en la Liga de Campeones, solo detrás de otro defensor veterano, Pepe, quien se acercaba a los 41 años cuando anotó para el Porto hace dos temporadas.

El Atalanta ganó 3-0 en el Eintracht Frankfurt con tres goles en cinco minutos comenzando con Ademola Lookman en el 60.

Veloz tripleta de Mbappé

Tres goles en un lapso de seis minutos y 42 segundos fue veloz para Kylian Mbappé, pero no el más rápido en la historia de la Liga de Campeones.

Ese honor es de Mohamed Salah, quien anotó tres en seis minutos y 12 segundos para el Liverpool contra el Rangers en octubre de 2022.

Mbappé es ahora el segundo más rápido, con su segundo hat trick en la competición esta temporada, y el quinto de su carrera en la Liga de Campeones.

El gran futuro de Dadason

Viktor Dadason ya era el tercer goleador más joven en la historia de las 34 temporadas de la Liga de Campeones el mes pasado en la derrota 4-2 de Copenhague ante el Borussia Dortmund. Solo Ansu Fati y Lamine Yamal eran más jóvenes que el internacional juvenil islandés cuando anotaron sus primeros goles para el Barcelona.

Dadason encaminó al Copenhague a una ventaja de tres goles con un cabezazo a los 26 minutos. El campeón danés tuvo que resistir para una victoria 3-2 sobre el Kairat Almaty, que anotó dos veces al final pero terminó la noche en el puesto 35 de la clasificación, solo por encima del desafortunado Ajax.

Veterano David Luiz

David Luiz regresó a Europa a los 38 años, después de cuatro años en su Brasil natal, para ayudar al campeón chipriota Pafos en su temporada debut en la Liga de Campeones.

El exastro brasileño anotó su primer gol en la competición desde octubre de 2017 con un potente cabezazo a la red del Mónaco en un tiro de esquina. Su gol anterior en la Liga de Campeones fue durante su segunda etapa en el Chelsea, donde fue clave en el equipo que ganó el título de la Liga de Campeones en 2012.

El Mónaco mantuvo una ventaja de 2-1 desde el minuto 26, cuando el delantero estadounidense Folarin Balogun interceptó un pase del portero Neofytos Michael para anotar con un disparo rasante. Pafos igualó al 88 cuando el balón golpeó al defensor del Mónaco Mohammed Salisu tras rebotar en el travesaño para un gol en propia puerta.