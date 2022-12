Kylian Mbappé rompe el silencio tras la final de Qatar 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- A pesar del triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 ante Francia en la final en el Estadio Lusail, las miradas después de los penaltis también se centraron en el joven Kylian Mbappé.

El delantero francés buscaba en la Copa del Mundo su segundo título con la selección francesa, pero la albiceleste lo impidió al imponerse en la serie de los once pasos.

Diez días después de aquel partido que coronó por tercera vez a los sudamericanos, Mbappé habló de lo que sucedió tras ese partido, el número 64 del Mundial.

Primero explicó que platicó y felicitó a Lionel Messi y también aprovechó para reconocer que los festejos (como los del Dibu Martínez) que hicieron en Argentina no fueron de importancia para él.

"Platiqué con Messi después del partido, lo felicité porque era algo importante en su vida. Para mí también, pero fallamos, así que siempre tienes que ser un buen jugador", dijo ante la prensa luego del juego del PSG de este miércoles.

"Los festejos no son mi problema, no hay que gastar energías en cosas sin importancia", agregó el galo.

Por último, Mbappé dejó claro que el cuadro parisino está a la espera de que Lionel regrese para mostrar el nivel que tiene el equipo.

"Lo importante es dar lo mejor de mí al equipo. Vamos a esperar a que Messi esté de vuelta para ganar partidos y volver a hacer goles".