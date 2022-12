La emotiva celebración de un jugador de Marruecos con su madre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La jornada de este sábado en la Copa del Mundo de Qatar 2022 será recordada por toda la vida para cada uno de los integrantes de la Selección de Marruecos, combinado que ante todo pronóstico derrotó a Portugal y clasificó a las semifinales del mundial. Al silbatazo final, este resultado regaló una de las mejores postales en la historia de las Copas del Mundo y en la que el protagonista fue el mediocampista Sofiane Boufal.

Y es que tras el histórico resultado para la Confederación Africana, Boufal buscó a su madre en las tribunas y la bajó al terreno de juego para celebrar con ella a su lado. Ya en el campo, ambos se abrazaron y corrieron por toda la cancha para celebrar con la afición, que también mostró gran alegría ante el triunfo. Después del emotivo momento con su madre, Sofiane Boufal aseguró que todos se encuentran viviendo un sueño, mismo del que no esperan despertar pronto.

"Espero que este sueño no se acabe ahora. Todo esto es una locura, estamos viviendo un sueño y no queremos despertar. No tengo palabras para describir lo que nos pasa, es increíble", afirmó tras el triunfo.