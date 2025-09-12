La incertidumbre en la portería de la Selección para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A menos de nueve meses de que la Selección Mexicana inaugure la Copa del Mundo de 2026, la titularidad en la portería todavía sigue generando ciertas dudas.

Sobre todo, porque Luis Malagón y Raúl Rangel tuvieron un bajón en los últimos meses y ninguno genera completa confianza para pensar que tiene el lugar asegurado en el once estelar de Javier Aguirre.

Además, hasta hace un par de días, Guillermo Ochoa se encontraba sin equipo y el irse a jugar a la Liga de Chipre no le asegura ocupar un lugar en el Tricolor.

Sin embargo, para Jorge Campos, una cosa sí es segura: ellos son los tres arqueros que deben estar en la lista definitiva del "Vasco".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Creo que hay dos puestos muy seguros, en mi opinión son Malagón y Rangel. El otro lugar a va ser difícil, pero creo que Ochoa tiene un poco de ventaja por todo lo que ha hecho, lo que representa y por la experiencia; el paso que lleva adelante es normal", declaró "El Inmortal" en conferencia de prensa de la presentación del primer Torneo Internacional que lleva su nombre en Jalisco.

Para el tres veces mundialista (1994, 1998 y 2002) con la Selección Mexicana, fue fundamental que Paco Memo consiguiera equipo "para pensar que tiene una posibilidad" de ser elegido por Javier Aguirre porque "la portería está muy peleada".

Con la franqueza que lo caracteriza, "El Brody" también aprovechó para criticar la falta de "oportunidades a los chavos" en el futbol mexicano y resaltó el desarrollo que sí han tenido las otras dos anfitrionas de la Copa del Mundo.

"Canadá y Estados Unidos iniciaron un proceso de chavos hace dos o tres Mundiales y hay que ver cómo juegan. Ya se nos adelantaron, nos llevan dos o tres pasos por delante", sentenció Jorge Campos, quien pide que se piensa más en la juventud.